أمينة الطاير: صدارة العالم

دبي(الاتحاد)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، إن الحلم يبقى عنوان الواقع، وهو لبنة النماء وأسس الرخاء التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضافت: «أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي عضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية وأسرة جمعية النهضة النسائية بدبي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي ومرور 15 عاماً من النماء والتطور والإنجاز». وأوضحت أن عقداً ونصف العقد من الزمن وفارس العرب يتصدر العالم بمداد من ذهب، إنه صاحب الفكر العميق والرؤية الثاقبة.