ناعمة المنصوري: 15 عاماً من الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحكومة الإمارات خلال 15 عاماً من الإدارة الرشيدة، أسهمت في تحقيق الإنجازات والريادة عالمياً، حتى باتت الإمارات نموذجاً ملهماً لدول العالم ومنارة للتقدم والتطور تزهو بقيمنا الراسخة.

وأضافت، أن استكمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 15 عاماً في رئاسة حكومة الإمارات يأتي تتويجاً لمسيرة حضارية زاخرة بالتفوق والتقدم والخير والإنسانية والسلام، ويتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لوطن اللامستحيل.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الـ 15 عاماً الماضية في تعزيز موقعها على خريطة الريادة العالمية من خلال نموذج استثنائي في الإدارة الحكيمة والرؤى الاستشرافية للمستقبل، حتى اقترن اسم الإمارات بصناعة المستقبل لخير البشرية جمعاء.