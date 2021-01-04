حمد الشيباني: عزز مكانة الإمارات

دبي (وام)

رفع الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة حكومة دولة الإمارات والتي تكللت بإنجازات نوعية في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، مؤكداً على جهود سموه التي عززت من مكانة دولة الإمارات لتكون عاصمة عالمية للتسامح، حيث باتت دبي بفضل حنكته مقصداً لشعوب العالم كافة ومركز إشعاع حضاري ورمزاً لقبول الآخر والتسامح والتعايش المرتكز على احترام التعددية الثقافية والدينية.

وقال: «إن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس نهج الإمارات القائم على التسامح وقبول الآخر، بل وتمثل عنصراً رئيساً في اهتمام القيادة الرشيدة»، منوهاً بأهمية المبادرات والفعاليات التي أطلقها سموه في مجال تعزيز مفهوم الأمن والسلام العالمي ونبذ التطرف الفكري.