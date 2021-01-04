حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد.. 15 عاماً من الريادة

دبي (الاتحاد)

وضعت حكومة الإمارات ومنذ أول يوم، وضمن مهام عملها قبل 15 عاماً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بناء القدرات والكفاءات الوطنية ضمن أهم أهدافها، وجاء ذلك على رأس هرم اهتمام القيادة، كما تصدرت الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد قائمة الأولويات، لتصبح التطورات شبه سنوية، بهدف تلبية متطلبات كل مرحلة، واستباق المتغيرات للظفر بمركز الريادة في شتى الميادين، وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، حتى تصدرت اليوم المؤشرات العالمية وحلت من بين أفضل الدول على الصعد كافة.

2006 و2007

* صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشكل الحكومة، وإضافة 6 وزارات جديدة

* إطلاق أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات للأعوام 2008 - 2010

* زيادة رواتب العــاملين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 بالمائة

2008

* إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات بهدف تطوير قيادات حكومية واعدة

* إطلاق الجيـل الأول من نظام الأداء الإلكتروني لبناء وإعـــداد الكفاءات الحكومية

* بدء تنفيذ نموذج قائد القرن الـ 21

2009

* إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

* إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

* إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة لتسريع وتيرة التميز الحكومي

2010

* إطلاق «رؤية الإمارات 2021» لتشكل أساساً راسخاً للنهج الحكومي، حتى تصبح الإمارات ضمن أفضل دول العالم

* إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات لتشكل قناة للتواصل مع الجمهور

2011

* إطلاق برنامج الإمارات للـخدمة الحكومية المتميزة

* إطلاق ميثاق خدمة المتعاملين الموحد

* اجتماع الحكومة الاتحادية وحكـومة دبي بهدف تعزيز التنسيق الحكومي

2012

* إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

* إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي

* إطلاق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

* الإعلان عن ميثاق اللغة العربية

2013

* إطلاق مبادرة «الحكومة الذكية» بهدف تغيير آلية عمل الحكومة بشكل جذري

* فوز الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض «إكسبو 2020»

* تعيين أول سيدة إماراتية مندوبةً دائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة

2014

* إطلاق الأجندة الوطنية للسنوات السبع القادمة وصولاً لرؤية الإمارات 2021

* إطلاق أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم

* إطلاق ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬للابتكار

* الإعلان عن القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

2015

* إطلاق اسم مسبار الأمل على مسبار المريخ

* تدشين أسبوع وطني إماراتي للابتكار

* إطلاق أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة

2016

* تشكيل حكومة المستقبل واستحداث وزارتي السعادة والتسامح

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026

* اعتماد استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل

* الإعلان عن إنشاء أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة

2017

* الإعلان عن مشروع استكشاف المريخ وإنشاء أول مدينة متكاملة على الكوكب الأحمر

* إطلاق مبادرة متحف المستقبل

* إطلاق دليل التوازن بين الجنسين

* إعداد وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

2018

* جواز السفر الإماراتي يتصدر التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

* الإمارات أكبر مانح عالمي للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني

2019

* اعتماد السياسة الوطنية للأسرة وكبار المواطنين

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

* إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين

* تدشين مشروع القمر الصناعي «خليفة سات»

2020

* الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع جائحة «كورونا»

* إقرار منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للفئات المتميزة

* انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ

* إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر