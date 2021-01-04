محمد بن راشد.. فارس التحديات

آمنة الكتبي (دبي)

تحل اليوم -الرابع من يناير- الذكرى الخامسة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وانتخب أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في الخامس من يناير 2006 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم توالت النجاحات والإنجازات الريادية في بناء الإنسان والعمران.

ورسم سموه مستقبلاً جديداً لدولة الإمارات، ووضع خطة مستدامة برؤية استباقية لصناعة غدٍ أفضل لتعزيز التقدم الحضاري للإنسانية. ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فارس ورجل التحديات الذي لا يعرف المستحيل، وسجلت مسيرة سموه العديد من الإنجازات الاستثنائية، في مختلف الظروف والأزمات.

كما عكست مبادراته وقراراته التي أصدرها، رؤية سموه الاستباقية في سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية الجديدة، ما جعل الإمارات من أفضل دول العالم تميزاً وقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة في جميع القطاعات، وعزز ريادتها وجهوزيتها للمستقبل، وتميزها في فهم المتغيرات واتخاذ القرارات، والتصدي لجائحة «كورونا»، ورفع كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي.

يناير

في بداية عام 2020، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام الاستعداد للخمسين، وتمت الموافقة على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، وإقرار مجموعة من القرارات والقوانين لدعم القطاع الصحي وتعزيز أدائه وجودته، وغيرها من القرارات.

كما أطلق سموه رسمياً الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي حملت تصميم «الخطوط السبعة».

فبراير

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسماء 33 من الشباب ضمن مجالس إدارات الجهات الاتحادية، وشهد سموه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع اتفاقية تعاون لتطوير موارد الغاز ضمن حقل جبل علي. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقيتين بين «إكسبو 2020 دبي» وكل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وشهد سموه تركيب القطعة الأخيرة من مسبار الأمل، كما كرم سموه، صناع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل، متوجاً صانع الأمل أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي لعام 2020.

مارس

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المنصة الذكية لتعزيز دور المتعاملين في تطوير العمل الحكومي، وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء واعتمد تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، ومشروع قرار في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة. وترأس سموه أول اجتماع لمجلس الوزراء عن بُعد واعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل التطورات والمستجدات العالمية، كما تم اعتماد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم.

أبريل

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماعاً عن بُعد مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من سفراء الإمارات المعتمدين في الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع سموه خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عددٍ من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء فيروس كورونا. واطلع سموه خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء عن بُعد على مستجدات الإجراءات في الحكومة للوقاية من «كوفيد - 19»، واستضاف سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول.

مايو

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صوغ استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد - 19»، وأمر سموه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الصومال لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا. كما وجه سموه بمنح الإقامة الذهبية في الإمارات، ومدتها عشر سنوات، لـ 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، واعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات.

يونيو

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات، وافتتح سموه أكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً. وأمر سموه بمساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في بوركينا فاسو، واعتمد سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، النظام الوطني للزراعة المستدامة.

يوليو

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، كما أعلن سموه الهيكل الجديد لحكومة الإمارات وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية ودمج 50% من الهيئات الاتحادية، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية. ودشن سموه التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم، وضمن توجيهاته أطلقت دبي حزمة تحفيز اقتصادية ثالثة وقيمتها 1.5 مليار درهم وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال.

أغسطس

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أرسلت الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، وذلك في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها بيروت، وأطلق سموه مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في الإمارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون درهم. كما أطلق سموه مبادرة عالمية لتوفير تدريب تخصصي لمليون شخص في القطاع الطبي حول العالم عن بُعد، تشمل 14 قطاعاً صحياً وإنسانياً وتشارك فيها 67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

سبتمبر

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء عدداً من الطلبة والمعلمين في يومهم الدراسي عن بُعد، وتم اعتماد عدد من القرارات والمبادرات والقوانين الاتحادية، كما اطلع سموه خلال اجتماع مع فريق وزارة التغير المناخي والبيئة، على استراتيجية الوزارة في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ضمن مرحلة ما بعد كوفيد- 19. واعتمد سموه، السياسة الوطنية للتحصينات في الإمارات، والتي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

أكتوبر

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة، ووافق مجلس الوزراء برئاسة سموه على إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي ودمج هيئة التأمين في المصرف. وأعلن سموه عن مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي الجديد «MBZ-Sat»، ثاني قمر اصطناعي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر «خليفة سات»، واطلع سموه على مشاريع بيئية تنفذها بلدية دبي بتكلفة إجمالية تناهز 6.6 مليار درهم.

نوفمبر

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية يبلغ 58 مليار درهم، وفي الثالث من نوفمبر تلقى سموه، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، كما أعلن سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» عن موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ وذلك في التاسع من فبراير 2021. وأطلق سموه «المدرسة الرقمية» بمرحلة تجريبية مع 20 ألف طالب في أربع دول، وتعد المدرسة الرقمية، أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، وأعلن سموه تخصيص حفل أوائل الإمارات 2020 لتكريم التجارب والشخصيات التي جعلت من الإمارات نموذجاً في التعامل مع جـــــائحة «كوفيد - 19».

ديسمبر

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، وخلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، تم اعتماد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، و4 هياكل تنظيمية لوزارات ومؤسسات اتحادية وإعادة تشكيل عدد من المجالس الاتحادية.