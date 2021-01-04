البواردي: أيقونة للنجاح والتميز

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الذكرى الـ 15 لتوليه رئاسة حكومة دولة الإمارات، جاءت لتكشف جوانب عظيمة من شخصيته القيادية الفذة والتي لم يشهد التاريخ مثلها من قبل، إنها مدرسة «محمد بن راشد» في فن القيادة والإدارة.

وقال معاليه - في تصريح له بهذه المناسبة - إن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستنير والمتفرد أصبح نموذجاً عالمياً لكل قائد حكيم كرس نفسه لخدمة وطنه وشعبه، وأصبحت رؤيته الملهمة مثالاً وأيقونة للنجاح والتميز، لقد تحققت رؤية سموه ببلوغ الإمارات إلى المراتب العالمية الأولى في جميع المجالات، لتصبح الدولة مدرسة تتعلم منها دول العالم.