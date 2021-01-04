المري: حرفية تنظيم احتفالات رأس السنة أبرزت مكانة دبي العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الجهود الاستثنائية والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي خلال تطبيقها لخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 بمشاركة 40 جهة حكومية وشبه حكومية، ساهمت في تعزيز وإبراز مكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي أبهرت العالم باحتفالية رأس السنة الميلادية الضخمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع نتيجة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن جميع مواقع عروض الألعاب النارية طبقت الإجراءات والتدابير الاحترازية بطريقة مُحكمة، ما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار وإسعادهم بالعروض الضخمة التي صاحبت انطلاق الفعاليات الاحتفالية.

وأكد معاليه أن احتفالية رأس السنة تعتبر من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، وذلك لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة.

كما أشاد معالي الفريق المري، بالتنسيق الاحترافي في 23 موقعاً شهدتها الاحتفالات من مختلف الجهات والتطبيق الكامل والدقيق لخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية.

من جانبه، أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدماتية بحرفية عالية خلال فعاليات رأس السنة، مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان بعد الاستمتاع بالعروض الخاصة والهادفة إلى إسعادهم. ولفت العميد المزروعي إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تعاملت خلال فعاليات ليلة رأس السنة مع 219 حادثاً مرورياً بسيطاً.

من جانبه، أثنى العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات على جهود جميع المساهمين من الإدارات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، وفرق العمل الميدانية ومرتبين إدارة أمن المواصلات الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في عملية تأمين فعالية رأس السنة في عام يعتبر استثنائياً في كل المقاييس.

ومن ناحيته، أكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن المركز تلقى منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، التي تزامنت مع احتفالات رأس السنة، 16 ألفاً و761 مكالمة، بينها 14 ألفاً و267 مكالمة على الرقم 999، و2494 مكالمة على بدالة مركز الاتصال 901.