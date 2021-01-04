«الأرصاد»: أمطار على مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت «ركنة»، أمس، أقل درجة حرارة على الدولة، حيث بلغت 6.3 درجة مئوية في تمام الساعة 03:15 صباحاً، بالتوقيت المحلي، بينما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 27.2 درجة مئوية في سويحان الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي للدولة.

ووفقاً للنشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد، تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المناطق الداخلية بين 10 إلى 15 درجة، بينما في الساحلية والجزر بين 13 إلى 17 درجة وعلى المناطق الجبلية بين 5 إلى 8 درجات.

وشهدت مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية والتي تؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً يصاحبها أمطار ورياح نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، بلغت سرعتها 45 كم/‏‏‏ ساعة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على اليابسة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على شرق وشمال الدولة، مع امتداد مرتفع جوي سطحي على الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع فرصة سقوط الأمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.