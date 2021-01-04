97 % نسبة رضا المتعاملين عن خدمـات «دبي للتبرع بالدم»

دبي (الاتحاد)

تمكن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة خلال العام الماضي من جمع (50534) وحدة دم مركّزة من مختلف الفصائل التي يحتاجها المركز، والتي يتم توزيعها على المرضى بمركز الثلاسيميا ومرضى مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة.

كما بلغ عدد المقبلين على التبرع بالدم 65300 متبرع، وعدد الصفائح الدموية التي تم سحبها 5447 وحدة، وعدد وحدات بلازما الدم العلاجية المسحوبة من المتعافين من مرض كوفيد 1020 وحدة علاجية، فيما بلغ عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال الدورة التاسعة لحملة دمي لوطني العام الماضي 4452 وحدة دم.

وأكد الدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي، على النجاح الكبير الذي حققه المركز خلال العام الماضي رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، وقدرته على جمع وتأمين وحدات الدم المطلوبة لمحتاجيها من المرضى، مشيراً إلى أن المركز نفذ خلال العام الماضي 642 حملة من خلال بنوك الدم المتنقلة (الحافلات).

وأشاد الدكتور السمت بمساهمة المرأة الإماراتية في عملية التبرع بالدم، حيث بلغ عدد المواطنات المتبرعات بالدم خلال العام الماضي 1312 متبرعة، فيما بلغ عدد الجنسيات التي تبرعت بالدم خلال العام الماضي لصالح المركز 140 جنسية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بارتفاع نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات مركز التبرع بالدم والتي وصلت إلى 97 %، كما بلغت نسبة ثقة المتعاملين 97 %.