«الغازات المتطايرة» في عمليات التخدير

الشارقة (الاتحاد)

أعلن «مستشفى الجامعة بالشارقة» إتاحة تقنية التخدير الحديث لمرضى وحدات العناية المركزة، في خطوة نوعية تعكس التزام المستشفى بتطوير منظومة الرعاية الصحية بالاستعانة بالتقنيات والتجهيزات الحديثة والمنهجيات المبتكرة، ليصبح بذلك أول مستشفى على مستوى دولة الإمارات، ومن الأوائل على صعيد منطقة الشرق الأوسط، يستعين بغازات التخدير المتطايرة لتحفيز عملية التخدير لمرضى وحدات العناية المركزة بنجاحٍ كبير.

وتمكَّن المستشفى من تحقيق هذه النقلة بسرعة وسلاسة بفضل خبرة فريق العناية المركزة في استخدام هذه الوسيلة العلاجية، إلى جانب كفاءته في التعامل مع منظومات التكنولوجيا الحديثة والتي مكَّنته من استعمال هذه التقنية وفق أعلى المعايير العالمية. ويعتبر التخدير باستخدام الغازات المتطايرة، لا سيما «سيفوفلوران» و«ايزوفلوران»، أسلوباً مُعتمداً على نطاقٍ واسع لدى خبراء التخدير حول العالم.