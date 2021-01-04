«هندسة الشارقة» الثانية على مستوى الدولة

الشارقة (الاتحاد)

احتلت جامعة الشارقة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في مجال تخصص الهندسة والتكنولوجيا بعد أن جاء ترتيبها في المركز 479 عالمياً، وذلك طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والمتعلقة بتصنيف التايمز للموضوعات العلمية.

وأعرب الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، عن فخره بحصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الدولة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، مهنئاً الجامعة والكلية وأعضاء الهيئة التدريسية على هذا التميز الفريد من نوعه.. مثمناً الدعم المستمر والكبير من إدارة الجامعة لمنظومة البحث العلمي.

وقال: إن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة المستمرة وخاصة في مجال البحث العلمي، ومن المؤكد أن الحفاظ على مثل هذه المعايير على مستوى تخصصات الهندسة سيدعم التصنيف العالمي للجامعة. وأضاف أن تصنيف الجامعة جاء وفقاً للإنتاج البحثي المتأتي من 296 مجموعة موضوعات من أصل 482 مجموعة من مجموعات تصنيف التايمز، وبما مجموعه 796 موضوعاً متخصصاً من أصل 6200 موضوع محتمل من موضوعات تصنيف تايمز.

وأشار الشماع إلى قوة الكادر الأكاديمي في كلية الهندسة، حيث انضم مؤخراً عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين التي تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2019، وفقاً لنتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأميركية.