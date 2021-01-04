مزاينة الإبل.. بصمة تراثية أصيلة

الظفرة (الاتحاد)

حظيت الإبل على مرِّ التاريخ باهتمام ورعاية خاصة؛ ومكانة مميزة لدى ملاكها، فكانت مصدر فخرٍ وعزٍّ لهم، وتعد الإبل في دولة الإمارات من أركان ومكونات التراث العريق، وتحظى باهتمام ورعاية مميزة؛ نظراً لقيمتها التاريخية ودورها المهم في حياة الآباء والأجداد، إذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكافة تفاصيل حياتهم اليومية.

وفي منطقة الظفرة، وفي هذا الوقت من العام، حيث يميل الطقس إلى البرودة، تتوافد الإبل المميزة من مختلف مناطق دولة الإمارات ودول الخليج للمشاركة في أكبر وأعرق مسابقة للإبل المحليات والأصايل.

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت في 5 نوفمبر الماضي الدورة 14 من مهرجان الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في ظروف استثنائية ضمن إجراءات احترازية وشروط خاصة في ظل جائحة كورونا.

ويلتقي خلال مهرجان الظفرة ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج، سنوياً في أكبر مهرجانات الإبل في المنطقة، الذي يشهد أكبر تجمع للإبل، إذ تشكل مزاينة الإبل المحليات «المحليات والمجاهيم» الفعالية الأبرز في المهرجان والمسابقة الأكبر من حيث عدد الأشواط وقيمة الجوائز، وبالتوازي تقام مزاينة الإبل المحليات بذات الفئات والأشواط المخصصة لإبل المجاهيم، ما يجعل المنافسة مرتفعة بين المشاركين، ويجعل للناموس في مزاينة مهرجان الظفرة لوناً مختلفاً ونكهة خاصة، والناموس تعني التمنيات بالفوز والتهنئة باستحقاق نشوة الانتصار والفخر والفرحة.

وقال محمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، إن منافسات مسابقة مزاينة الإبل تنقسم إلى فئتين من الإبل المحليات والمجاهيم التي تعد من أهم أنواع الإبل والموزعة على عدة أشواط حسب ستّ فئات عمرية «المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، والحول».

وأضاف المهيري أن لجنة المهرجان حددت في المنافسة أشواطاً فردية يشارك بها ملاك الإبل بناقة واحدة وتسمى أشواطاً فردية، وأشواطاً أخرى تسمى شوط «الجمل»؛ بمعنى قطيع من الإبل، والتي يشارك بها بأكثر من ناقة؛ منها: شوط الثلاث، شوط الستّ، الجمل 15، والجمل 30 المعروف بشوط البيرق والذي يشهد مشاركة من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول الخليج.

وأوضح مدير مزاينة الظفرة أنه لابد من امتلاك 30 ناقة ذات مواصفات جمالية عالية للمشاركة في شوط البيرق، والذي يحرص كل مشارك على أن يكون القطيع المشارك به من أكثر الإبل جمالاً بهدف الفوز بشوط بيرق الظفرة، والحصول على راية أو علم البيرق التي تكون من نصيب الفائز بهذا الشوط، الذي يعد من أكبر الأشواط وأهمها في مزاينة مهرجان الظفرة ومنطقة الخليج العربي، إذ حققت شهرة عالمية جذبت إليها ملاك الإبل من كل مكان، وأسهمت بشكل فعال في تنشيط حركة بيع وشراء الإبل المتميزة.