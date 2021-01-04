39 % نسبة توفير استهلاك المياه بمباني الشارقة الحكومية

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب قطع ترشيد المياه في عدد 8 مبانٍ رئيسية للدوائر والهيئات الحكومية، حيث تم تركيب 584 قطعة مرشدة وفرت حوالي 39% من استهلاك المياه في المباني، بما يعادل حوالي مليوني جالون في العام بقيمة 70 ألف درهم.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» توفر كافة الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بكافة المباني التابعة لها. وأشار إلى أن «الهيئة» ستعمل على إعداد برامج متخصصة للتوعية تناسب كافة الفئات، وباستخدام وسائل مبتكرة وحديثة ومشاركة الجميع، سواء جهات حكومية أو مؤسسات عامة وشركات وأفراد، لتحمل المسؤولية المجتمعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها المياه.

وبدوره، أوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد، أنه تم إنجاز تركيب قطعة الترشيد في 9 مبانٍ حكومية شملت مجلس النفط، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الثقافة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الموارد البشرية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ودائرة المالية المركزية، ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأشار إلى أن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال ثلاث مراحل.