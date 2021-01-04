مديرو مدارس: طلبة أبوظبي كامل العدد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انتظم كافة الطلبة في المدارس الخاصة بأبوظبي في الدراسة «عن بُعد»، التزاماً بالقرارات الصادرة، دون أي معوقات، وأجمع مديرو المدارس على بدء العملية التعليمية منذ أمس دون أي معوقات فنية أو إدارية، حيث انتظم كافة الطلبة في التعليم عن بُعد، والتزاماً بتوجيهات الهيئة العامة للطوارئ والأزمات ودائرة التعليم والمعرفة، بأن يكون الأسبوعان الأولان من الدراسة للفصل الدراسي الثاني «عن بُعد»، على أن يعاود الطلبة للنظم السابقة، حيث يتاح خيار التعليم الهجين.

وأكد عدنان عباس نائب المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، وأمل شاهين مديرة مدرسة هورايزون الخاصة، أن الطلبة وأولياء الأمور أصبحت لديهم الخبرة الكافية عن التعلم عن بُعد، ولم يواجه الطلبة أي معوقات، ونسبة الحضور عبر التعليم عن بُعد كانت عالية وكالمعتاد أثناء سير الدراسة، كما أن المدارس تغلبت على كل المشكلات التي واكبت مسيرة التعليم عن بعد في مراحله الأولى، وهناك التزام وحضور وتفاعل بين المعلمين والطلبة، وتم البدء في التدريس.

وأوضح عدنان عباس نائب المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، بأن اليوم الأول شهد تفاعلاً كبيراً بين الطلبة والمعلمين، خاصة أن المدارس التزمت بنفس جدول الحصص الدراسية المطبق في الفصل الأول، ما منع وجود تضارب بين الحصص، مشيراً إلى أن المدارس وضعت خططاً احترازية في حال صدور قرار من الجهات التعليمية باستمرار التعليم عن بُعد طوال الفصل الدراسي الحالي، إن قررت الجهات المختصة ذلك، خلال فترة الأسبوعين عن بعد، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات بما يضمن حصول الطلبة على التعليم الجيد.

وأشاد أولياء أمور بقرار الدراسة «عن بُعد» في الأسبوعين الأولين، والذي يحقق الضمانة للطلبة، وخاصة من سافر وعاد إلى الدولة، كما يراعي الإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من نشاط فيروسات أمراض الجهاز التنفسي المعدية، وحالة القلق والترقب مع بدء نشاط الموجة الثانية من كورونا، وأن قرار التعلم عن بُعد إجراء وقائي حتى يتلاشى خطر الفيروس، وأن التعليم عن بعد يعتبر خياراً أفضل من العودة للمدارس، إذ لن تتمكن أي مدرسة في التحكم في الطلبة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة أن هناك مدارس تعتزم رفع الطاقة الاستيعابية بالفصول.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت استئناف الدراسة عن بُعد في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس الحكومية، لجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية، وتبعاً للواقع الصحي والمستجدات، سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة، وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول، كما اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة «عن بعد» في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

الجدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة كانت قد نفذت استبياناً لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي الجاري، بإعادة فتح المدارس استقطبت مشاركة 63 % من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، وأشار 34 % من المشاركين إلى أنهم يفضلون استمرار نموذج التعليم عن بعد، معتبرين أن هذا النموذج يمكّنهم من إدارة وقتهم بأفضل شكل ممكن، فيما لم يتخذ 21 % من المشاركين قرارهم في هذا الخصوص.