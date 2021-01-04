نظام البيئة في ورشة لبلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعية افتراضية - عن بُعد - حول متطلبات الإطار العام لنظام البيئة والصحة والسلامة المهنية للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.

وتناولت الورشة التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي العديد من المحاور منها: الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أدوار ومسؤوليات البلدية بشأن تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، ودور وواجبات الكيانات بخصوص الالتزام بالإطار العام لنظام البيئة والصحة والسلامة. كما عرّفت البلدية خلال الورشة بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، واشتملت الورشة الإجابة عن العديد من أسئلة واستفسارات الكيانات المشاركة، بهدف الإلمام بكافة جوانب الإطار العام للنظام، وإرشاد كيانات قطاع البناء والإنشاء إلى أفضل السبل والممارسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة.