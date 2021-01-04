استئناف الفصل الدراسي الثاني في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استأنف أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بتعليمية رأس الخيمة في رياض الأطفال ومراحل النقل في المدارس الخاصة والحكومية صباح أمس، يومهم الدراسي عن بُعد والواقعي وفق التوقيت الرسمي المخصص لهم، ووسط استعداد تام من إدارات المدارس في القطاع الخاص، حول اتباع وسائل الصحة والتدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19.

وأكدت إدارات المدارس في رأس الخيمة أن نسبة الغياب في القطاع الحكومي كانت منخفضة جداً ولا تذكر وكان دخول الطلبة للحصص التعليمية منتظم وفي الوقت المحدد، وأن نسبة الحضور لحصص التعليم عن بُعد وصل 98 %. وأوضح التربويون للطلبة في اليوم الدراسي الأول الخطة والجدول الدراسي الذي سيتم اعتماده للفصل الدراسي الثاني الجديد 2021 متمنين أن تكون بداية فصل جديد مليئة بالنشاط والتفاعل الدراسي والتحصيل الدراسي المرتفع.

ونوه التربويون بانه سيتم توزيع وإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بدرجات اختبارات التقويم الدراسي الأول في الوقت المناسب.