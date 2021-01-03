سلطان الجابر: محمد بن راشد يمتلك رؤية استثنائية جعلت من الإمارات نموذجاً وقدوة للإبداع

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الذكرى الـ 15 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة حكومة دولة الإمارات، تتسم بخصوصية لافتة هذا العام الذي نستعد فيه للخمسين بعقول مبتكرة، ونفوس متسامحة، وباستضافة عالمية لـ«إكسبو 2021»، في ظل رؤية استثنائية جعلت من دولة الإمارات نموذجاً وقدوة للإبداع في كل مجال.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «حينما نعود بالذاكرة إلى عام 2009، وقت أن اعتمدت دولة الإمارات استراتيجيتها الاتحادية الأولى، نلحظ بوضوح، كيف كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤمناً بالتغيير الإيجابي، ويحث فرق العمل الحكومية بصفة دائمة على الإبداع والابتكار، وأسس مراكز متخصصة لذلك، فكانت النتيجة طفرة غير مسبوقة في العمل الحكومي، ومنظومة تميز يشار لها بالبنان، ونموذجاً وطنياً فريداً أرسى ركائز ومعايير جديدة لكفاءة الأداء الحكومي في شتى القطاعات.

وأشار معاليه إلى أن «المدرسة الإدارية الإماراتية» تخطت حدود الجغرافيا، وصفحات التاريخ، وانتقلت إلى بلدان عربية كنماذج للتطوير الحكومي، مدفوعة بإيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ بأن استقرار عالمنا العربي وتطور اقتصاده وازدهاره وبناء مستقبل أبنائه، مرهون بإجادة أداء فرق العمل الحكومية التي تدير شؤون البلاد».

ونوه معاليه بأن دولة الإمارات تسير وفق خطط واضحة ليس فقط نحو عام الاستعداد للخمسين، وإنما إلى مئوية الإمارات، ضمن رؤية ومحاور واضحة، تتمثل في الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة في العالم، إضافة إلى أسعد مجتمع في العالم، وهذا يعكس مدى حرص القيادة على ازدهار حاضر ومستقبل بلادنا من خلال نظرة إنسانية شاملة تجسدت معالمها في التعامل بكفاءة وفعالية مع جائحة «كوفيد - 19». وثمن معاليه عالياً رؤية القيادة الرشيدة بالتركيز على المستقبل والاستعداد والتحضير له بما يضمن مواقع متقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، مع إعطاء الأولوية دائماً وأبداً للإنسان وسعادته ورفاهه.



