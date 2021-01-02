المدارس الحكومية تطبّق جداول الفصل الأول «عن بُعد»

دينا جوني (دبي)



يستأنف اليوم طلبة المدرسة الإماراتية عامهم الدراسي 2020 - 2021 مع انطلاق الفصل الثاني، والذي سيكون «عن بُعد» لجميع المراحل التعليمية من دون استثناء لمدة 14 يوماً. ووجهت الوزارة الإدارات المدرسية بتطبيق الجداول المدرسية التي كانت معتمدة خلال الفصل الدراسي الأول. ووفقاً للجدول الزمني المخصص للحصص الدراسية، للتعلم عن بُعد، للمدارس الحكومية، فإن مجموع عدد الحصص الدراسية، للحلقة الأولى 20 حصة أسبوعياً بواقع 3 ساعات يومية، وهناك ساعتان اختياريتان صباحياً تخصصان للأنشطة من 9 - 11 صباحاً، وتبدأ حصص المواد في الفترة المسائية من الساعة 4 - 7:25 مساء.

أما الحلقة الثانية، فيصل مجموع عدد الحصص الدراسية 20 حصة أسبوعياً بواقع 4 ساعات يومياً، وتبدأ الحصص من الساعة 9 صباحاً ولغاية 12:45 ظهراً، وسيتم تخصيص ساعة مسائية (5-5:50) كمادة إثرائية قرائية وتدريبات مختلفة. وبالنسبة للحلقة الثالثة، يبلغ مجموع عدد الساعات الدراسية 30 ساعة أسبوعياً، بواقع 6 ساعات يومياً، تتضمن فترتين، صباحية ومسائية، وتبدأ الحصص الصباحية من الساعة 9 صباحاً ولغاية 1:25 ظهراً، أما الفترة المسائية فتبدأ الساعة 5 مساء وتستمر لغاية 7:05 مساء.

وسيكون على أولياء أمور الطلبة التأكد من جاهزية البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنزل، من خلال اختيار المكان المناسب للدراسة، وتوفير الإنترنت، والالتزام بالمظهر العام وارتداء الزي المدرسي.

وكذلك توفير جهاز إلكتروني لاستخدامه خلال التعلم عن بُعد، مع الالتزام بالوقت الزمني المخصص وفق الجداول المعتمدة من المدرسة.

وعلى أولياء الأمور أيضاً التأكد من الالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى التواصل مع الدعم الفني في الوزارة في حال واجهت الطلبة أي تحديات.