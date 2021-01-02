النقل المتكامل يوافق على 8 آلاف طلب للإعفاء من الرسوم

هالة الخياط (أبوظبي)

باشر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أمس، تحصيل رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» عند المرور عبر البوابات الأربع الواقعة على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي خلال ساعات الذروة.

ودعا المركز أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات والذين لم يسجلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» بعد، ضرورة إنشاء حساب في نظام درب للتعرفة المرورية وتفعيله وتسجيل المركبات.

وأشار المركز إلى أن وتيرة التسجيل في نظام «درب» تشهد تسارعاً ملحوظاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https:/‏‏‏/‏‏‏darb.itc.gov.ae أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية. ووصل عدد الأفراد أصحاب المركبات الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها حوالي 250 ألف مستخدم حتى يوم الجمعة، فيما قامت حوالي 15 شركة ومؤسسة بالإجراء نفسه.

وأوضح المركز أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

ووافق مركز النقل حتى الآن على أكثر من 8000 طلب للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية، وتشمل تلك الفئات كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

وفي هذا السياق شدد المركز على ضرورة التسجيل في نظام «درب» قبل التقدم بطلب الإعفاء، ومن ثم إرفاق جميع المستندات الثبوتية عند تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط لكل متعامل، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحبه بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى. وبين أن احتساب رسوم النظام سيتم عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، هي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح، في حين تُطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00)، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة.

ولفت مركز النقل المتكامل إلى أنه لن يتم احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وأنه سيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، ويتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.