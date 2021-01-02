معلومات وحقائق عن لقاح فيروس كوفيد 19

فوائد التطعيمات بشكل عام؟

١- تحمي التطعيمات «اللقاحات»، الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة،

وبالتالي تؤدي

٢- إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة

٣- اللقاحات تحقق الغرض بحماية الأفراد والمجتمعات.

٤- تعتبر التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها.

٥- تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.

٦- تحقيق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض والتخلص منها، حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية وأفضل الممارسات

هل عندما أأخذ اللقاح «كوفيد - 19» يمكنني التوقف عن أتباع كل إجراءات الوقائية الخاصة بفيروس سارس - كوفيد - 2؟

لا يمكنك التوقف عن اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «سارس- كوفيد- 2» وسط المجتمع من لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

ماذا تفعل إذا واجهت أي آثار جانبية بسبب اللقاح؟

يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى أو التواصل مع مركز اتصال الجهة الصحية.

هل سيعطي التطعيم مناعة دائمة أم سيكرر سنوياً؟

بما أنه لقاح جديد، فلا تتوفر المعلومات الكافية بهذا الشأن حتى الآن.

ماهي الفوائد المتوقعة من أخذ اللقاح «كوفيد- 19»؟

أخذ لقاح «كوفيد- 19» يمكنك من الحصول على مناعة مكتسبة بصورة أجسام مضادة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما يوفر أخذك للقاح «كوفيد- 19» الحماية للأشخاص المحيطين بك لا سيما الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

هل أخذك للقاح «كوفيد- 19» يمكن أن يتسبب في اصابتك بفيروس سارس «كوفيد- 2»؟

لا يمكن إصابتك بالفيروس عند أخذ اللقاح حسب الدراسات المتوافرة حالياً، لكن يجب أن تتذكر أنه لكي تحصل على مناعة فعالة لا بد من أخذ جرعتين والفترة ما بين الجرعتين من 21 يوماً إلى 28 يوماً ولم يتم تحديد حتى الآن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح.

هل هناك أي آثار جانبية متوقعة؟

قد تحدث بعض الآثار الجانبية الشائعة، مثل: الألم في موقع الحقن، والحمى، والصداع، والشعور بالتعب، وآلام العضلات، والخمول. عادة ما تزول العوارض الخفيفة دون الحاجة إلى علاج.

هل يمكن للأشخاص الذين أصيبوا مُسبقاً بفيروس «كوفيد- 19» أخذ اللقاح؟

نعم ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهات الصحية.

هل هناك قيود بعد أخذ التطعيم؟

لا توجد قيود، يعود الشخص لممارسة حياته الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار اتباع كافة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس سارس - كوفيد - 2.

هل التطعيم إجباري أم اختياري؟

التطعيم اختياري

من أي عمر يمكن أخذ اللقاح؟

من عمر 18 عاماً فما فوق.

من هم الذين يجب عدم أخذهم للقاح؟

١- لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو المواد الأخرى

٢- من لديه تاريخ مرضى لإصابة شديدة بمرض «الكوفيد- 19».

٣- النساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل في الثلاث شهور القادمة.

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي؟

لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي أو المؤسسي وعليهم الالتزام حسب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوص الكشف عن «كوفيد - 19»؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الشخاص من إجراء فحوص «كوفيد - 19» عندما يتطلب الأمر من قبل الجهات المعنية.

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوص الكشف عن «كوفيد- 19» لغرض السفر أو في المطار؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الشخاص من إجراء فحوص «كوفيد - 19» لغرض السفر.

أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات؟

يمكنك التواصل مع مركز اتصال:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 80011111

مركز قيادة عمليات دائرة الصحة أبوظبي 8001717

هيئة الصحة دبي 800342