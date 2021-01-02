رئيس التحرير لصحيفة الاتحاد. يحمل شهادتي «البكالوريوس» في الصحافة، والماجستير في «إدارة الأعمال» من جامعة الإمارات. انضم إلى أسرة تحرير صحيفة «الاتحاد» في عام 2002. عمل مراسلا ميدانيا في قسم الأخبار المحلية في صحيفة الاتحاد لمدة عشرة أعوام. نائب رئيس التحرير للأخبار المحلية. عمل رئيساً لقسم الأخبار المحلية ثم رئيساً لقسم التحقيقات. نائباً لرئيس تحرير صحيفة الاتحاد. المدير التنفيذي لقطاع التحرير والنشر بالإنابة. كاتب عمود أسبوعي في صحيفة «الاتحاد» تخصص في الشؤون المحلية والسياسية وإدارة العمل في غرفة الأخبار.