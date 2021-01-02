كلمة رئيس التحرير

حمد الكعبي

رئيس التحرير لصحيفة الاتحاد. يحمل شهادتي «البكالوريوس» في الصحافة، والماجستير في «إدارة الأعمال» من جامعة الإمارات. انضم إلى أسرة تحرير صحيفة «الاتحاد» في عام 2002. عمل مراسلا ميدانيا في قسم الأخبار المحلية في صحيفة الاتحاد لمدة عشرة أعوام. نائب رئيس التحرير للأخبار المحلية. عمل رئيساً لقسم الأخبار المحلية ثم رئيساً لقسم التحقيقات. نائباً لرئيس تحرير صحيفة الاتحاد. المدير التنفيذي لقطاع التحرير والنشر بالإنابة. كاتب عمود أسبوعي في صحيفة «الاتحاد» تخصص في الشؤون المحلية والسياسية وإدارة العمل في غرفة الأخبار.

حمد الكعبي

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أرشيف الكاتب

مرافئ
الإمارات.. شمعة التفرد

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تفاصيل
عام الوعي.. والامتنان

الامتنان لأني لم أتعطل كثيراً لأدرك ما يحدث، والوعي لأني...

العمود الثامن
«عقيدة».. لا ننسى، ونتذكر

برحيل الوالد «عقيدة المهيري» الذي بلغ المائة عام مما نود ونحب...

صباح الخير
«مساعدك الافتراضي»

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كلمتي
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