مخالفة 28 متسبباً في تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي، تسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال عدد من الإجراءات من أهمها رصد المخالفين لقرار المجلس التنفيذي الذين يقومون بتخريب وتدمير الموارد الطبيعية.

وفى هذا الإطار، حررت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 28 مخالفة بسبب تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب في المناطق البرية، خلال العام الماضي، وتم فرض الغرامات على مرتكبي تلك المخالفات، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف درهم. وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: لا بد من التذكير والتأكيد على أن القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق، مثل: تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب وغيرها.