2 مليون درهم جوائز «عروض الشارقة للتسوق»

الشارقة (وام)

رصد عدد من مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، الحدث الاستثنائي الثاني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات الأسبوعية التي تقام بدءاً من 8 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات والجوائز النقدية والسيارات.

ودعت «غرفة الشارقة» الجمهور للمشاركة في فعاليات الحملة للاستفادة من العروض الكبرى، واغتنام الفرصة للمشاركة في السحوبات للفوز بالجوائز القيمة، والتي تجريها المراكز والمحال المشاركة على مدى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن تلفزيون الشارقة سوف ينقل فعاليات السحب، وتسليم الجوائز على الهواء مباشرة في نهاية كل أسبوع، حيث ستقدم «غرفة الشارقة» واللجنة المنظمة للعروض جوائز بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائز.

وأكد إبراهيم راشد الجروان منسق عام «عروض الشارقة للتسوق»، أن «العروض التي تنظمها «الغرفة» استثنائياً هذا العام تمثل واحدة من أكبر الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تسعى «الغرفة» من خلالها إلى إسعاد سكان وزوار الإمارة، من خلال توفير فرصة تسوق فريدة من نوعها وإتاحة المجال لهم لاستكشاف والاستمتاع بالمميزات السياحية للإمارة الباسمة، منوهاً بأهمية الحملة في دعم قطاعات تجارة التجزئة، من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الفنادق والسياحة الداخلية والنشاط الاقتصادي بشكل عام لمجتمع الأعمال في ظل جائحة «كورونا»، لا سيما أن الحملة تتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم» والعديد من الفعاليات الترويجية في دولة الإمارات، ما يُعزّز من سمعة الشارقة كواحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة، ووجهة توفر لزوارها فرصة قضاء أمتع الأوقات، وسط أجواء سياحية وتسويقية بامتياز.

وأشار الجروان إلى أن «الغرفة» حرصت خلال الحملة على توسيع نطاق فعالياتها لتشمل مواقع خارجية جديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم العروض الترويجية الجاذبة وتكثيف الجوائز، مع التركيز على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال فعاليات الحملة لضمان الصحة والسلامة للجميع.. وأشاد بالمشاركة الواسعة من جانب مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية في الحملة وحرصها على تخصيص باقة متنوعة ووافرة من الجوائز القيّمة للمتسوقين، وتقديم العديد من العروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة، وقال إن هذه المبادرات تؤكد النجاح الذي تحققه هذه الأحداث التسويقية والتجارية لقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص ولقطاع التجارة بشكل عام، وتعكس القيمة المضافة الكبيرة التي يقدمها هذا الحدث للجهات المشاركة.