منافسات قوية بأشواط الإيذاع المجاهيم في مهرجان الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج 3 أشواط إيذاع مجاهيم (شرايا وتلاد) لأبناء القبائل ضمن مزاينة الإبل في الأسبوع التاسع للمهرجان.

حضر إعلان النتائج في المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

الإبل المشاركة

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن دعم القيادة الرشيدة لمهرجان الظفرة بشكل خاص والمهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بشكل عام، ساهم في استمرار النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الظفرة على مدار دوراته المتتالية، وأن هذا العام ورغم الظروف الاستثنائية استطاع المهرجان أن يسجل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحاته السابقة.

وتوجه المزروعي بالشكر إلى كافة ملاك الإبل المشاركين في مزاينة الإبل وكافة المشاركين والعاملين في المسابقات التراثية التي شهدها المهرجان خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت نحو الشهر والنصف، بواقع 3 أيام في نهاية كل أسبوع، مشيداً بمدى التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ثمن المزروعي الجهود الكبير التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتكاتف كافة القطاعات في هذا المجال، متمنياً أن يكون العام الجديد 2021 انطلاقة مليئةً بالخير والسعادة وفيها المزيد من النجاحات المستمرة والعمل المثمر.

وأسفرت نتائج مزاينة الإبل في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل الرئيسي - مجاهيم عن فوز «حرصة» لمالكها ناصر غدير سعيد سويد المنصوري بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «العشوا» لمالكها مسلم النخيره سالم قناص العامري، وحلت في المركز الثالث «مبروك» لمالكها محمد مبارك يافور مزينه العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «ذاير» لمالكها عبدالله صالح عبدالله حسن المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «الراهية» لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي.

وفي شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل -عام - مجاهيم حازت على المركز الأول «مخوفه» لمالكها راشد علي راشد علي الجابر المري، بينما جاءت في المركز الثاني «مرسومة» لمالكها النخيرة حمد راشد العامري، وحلت في المركز الثالث «وحدها» لمالكها حمود محمد عزيز المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «سلطانه» لمالكها محمد غدير سعيد سويد المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «الطامح» لمالكها علي عبدالهادي صالح آل جفران المري.

أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء)- مجاهيم حازت على المركز الأول «وحيده» لمالكها أحمد عمر كرامة سالم المنهالي بينما جاءت في المركز الثاني «وحيده» لمالكها حسن محمد عوض ناجي عيضه المنهالي، وحلت في المركز الثالث «حكومة» لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «مواقف» لمالكها بخيت عوضان صالح المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «سليمة» لمالكها مبخوت عبدالله ناجي عايض المنهالي.

وانطلقت، مساء أمس الأول، مسابقة بينونة للرماية (بندقية ساكو) للمواطنين، والتي ينظمها مهرجان الظفرة بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، وتستمر المسابقة لغاية 13 يناير الجاري في مقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

من منافسات الرماية

وخصص للمسابقة 5 جوائز قيمة، حيث ستكون مفتوحة من دور واحد للمواطنين من عمر 16 عاماً فما فوق، باستخدام سلاح ساكو 223 وضعية الرقود لمسافة 200 متر، فيما يسمح باستخدام الأسلحة المرخصة من نفس النوع، ويخصص لكل رامي 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، ويكون له عدة محاولات لإعادة رمايته وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات وتكون تكلفة المحاولات على حساب الرامي، كما يسمح للرامي باستخدام المساند الأمامية بدون قواعد حديدية، وتضبيط السلاح أثناء الرماية يتم من قبل الرامي فقط، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، ويتم احتساب النتيجة إلكترونياً.

الجوائز

ويتم اختيار المتسابقين الذين يحرزون أعلى 7 درجات لتوزيع الجوائز عليهم، وعند حدوث التعادل في النتيجة بين المتسابقين تحسم باحتساب عدد العشرات مع الفواصل الأكثر ثم الأقل وإذا استمر التعادل يعطى كل رامي 5 طلقات لحسم التعادل، وفي حال وجود أكثر من عشر طلقات بالهدف يتم احتساب أعلى عشر طلقات للمتسابق، وإذا وجد في الهدف أقل من عشر طلقات تحتسب النتيجة كما هي. وأكدت اللجنة المنظمة على جميع المتسابقين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) وفي مقدمتها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإتباع التعليمات الصادرة من إدارة النادي في هذا الخصوص، ويحق للجنة المنظمة استبعاد أي متسابق لا يلتزم بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة النادي واحتياطات الأمن والسلامة.