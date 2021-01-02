محمد بن زايد يعزي في وفاة عقيدة علي المهيري

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صادق عزائه ومواساته في وفاة عقيدة علي المهيري.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله تعالى عقيدة علي المهيري الذي سخر خبرته في خدمة مجتمعه ووطنه على مدى عقود من العطاء.. من رجالات الدولة المخلصين وأبنائها الأوفياء.. تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.. وخالص العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه».