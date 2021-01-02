غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني "عن بعد" لجميع الطلبة

تستأنف غداً الدراسة في المدارس إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر مبدئياً أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين وتبعاً للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.

وبينت الوزارة أنه بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة سيكون بنسبة 50 في المائة للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وقبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني عقدت الوزارة شهر ديسمبر من العام الماضي أسبوع التدريب التخصصي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد والذي استقطب 37 ألف من كوادر الميدان التربوي والقيادات المدرسية من المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.