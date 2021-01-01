ارتفاع معدلات الأمطار في الإمارات خلال 2020

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشفت تقرير أعده المركز الوطني للأرصاد حول أهم الإحصائيات المناخية التي شهدتها الدولة خلال عام 2020، عبر موقعه عن ارتفاع في المعدلات السنوية لكميات الأمطار خلال عام 2020 عن عام 2019، حيث شهدت الدولة 140 يوماً من الأمطار، ونفذ المركز الوطني للأرصاد 391 طلعة استمطار، وبينما كانت أعلى كمية أمطار تم تسجيلها على الدولة بلغت 147.3 ملم على خطم الشكلة بمدينة العين، بتاريخ 11 يناير الماضي.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة كانت أعلى درجة حرارة سجلت العام الماضي في سويحان 11 يوليو ومزيرعة 8 أغسطس، حيث بلغت درجة الحرارة 51.1 درجة مئوية، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة خلال عام 2020 على جبل جيس، وبلغت «-1 تحت الصفر» بتاريخ 15 يناير الماضي، وتشكل الضباب والضباب الخفيف في 139 يوماً خلال عام 2020، وكان عدد أيام الغبار هذا العام 138 يوم خلال العام المنصرم، وبالنسبة إلى الرياح رصدت محطات المركز أعلى سرعة رياح في جزيرة دلما بتاريخ 6 مارس، وبلغت سرعة الرياح 123 كيلو متر في الساعة بتاريخ 6 مارس، وعلى المستوى الإقليمي شهد بحر العرب 4 حالات مدارية ولم يكن لها أي تأثير مباشر على الدولة.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، إذ تهيأت الفرصة لتكون سحب صاحبها أمطار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية، وسجلت أقل درجة حرارة أمس على الدولة في جبل جيس، حيث بلغت 6.4 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي للدولة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم وغداً صحو إلى غائم جزئياً مع سقوط أمطار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد هذا الشهر انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.