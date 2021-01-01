«إسعاف دبي» تعاملت مع 493 بلاغاً ليلة رأس السنة

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صدر صباح أمس، أن المؤسسة تلقت 493 بلاغاً، وتعاملت مع 542 مريضاً ضمن تلك البلاغات واشتملت على إصابات وحالات مرضية خلال ساعات ليلة رأس السنة، خلال الفترة الزمنية من الثانية ظهر يوم 31 ديسمبر وحتى السادسة من صباح أول أيام العام الجديد.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي: إن البلاغات تنوعت ما بين حالات بسيطة، وأخرى متوسطة، لافتاً إلى أن الحالات البليغة كانت قليلة وقد نقلت للمستشفات القريبة من أماكن الاحتفال، في حين تم علاج حالات أخرى في موقع البلاغ.

وذكر خليفة بن دراي، أن عدد الحالات البالغة بلغ 25 حالة بنسبة أقل من 5% من مجموع الحالات وعدد الحالات المتوسطة 114 حالة وعدد الحالات البسيطة 321 حالة، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي نتجت عن حوادث بلغ 35 حالة، وعدد الحالات التي نقلت إلى المستشفيات بلغ 138 حالة والحالات التي عولجت في الموقع 219 حالة، وتنوعت تلك الحالات بين حالات مرضية عامة والشعور بالدوار والصداع والشعور بالألم والغثيان، وإصابات أخرى.

وأوضح أن من بين مجموع البلاغات كان 68 بلاغاً من منطقة برج خليفة ودبي مول، و132 من ديرة، و105 من بر دبي و92 من جبل علي، و12 من المناطق الخارجية في حين بلغ عدد الحالات الملغاة 80 حالة، والحالات التي رفضت العلاج 65 حالة. وقال خليفة بن دراي: إن 122 نقطة إسعاف منتشرة في أنحاء مدينة دبي ومواقع التجمعات، تعاملت مع البلاغات.