تكريم الفائزين بجائزة «زايد للقرآن» في إصلاحية الشارقة

الشارقة (وام)

كرمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة النزلاء من حفظة القرآن الكريم، والفائزين بجائزة الشيخ زايد لحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك، بحضور العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير المؤسسة، والعميد حمد خميس الظاهري مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة والنقيب خلفان العليلي مدير فرع التأهيل والتدريب، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمؤسسة.

وهنأ العميد شهيل الفائزين بجائزة الشيخ زايد للقرآن الكريم، والتي شارك فيها 12 نزيلاً ونزيلة واحدة من حفظة القرآن، حيث حصدت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، خلال المسابقة أعلى نسبة فائزين بين المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تعد ثمرة للجهود المبذولة من قبل إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة في إصلاح النزلاء وتقويم سلوكهم، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة القرآن والسنة بالشارقة.