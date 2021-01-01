18 مولوداً في بداية 2021 ونهاية العام الماضي بـ «دانة الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2021، والساعات الأخيرة من العام 2020 نحو 18 مولوداً، منهم سبعة مواليد في الساعات الأولى من العام الجديد، وودع المستشفى العام الماضي باستقباله 11 مولوداً، بينهم 5 إناث و6 ذكور، ليرتفع إجمالي المواليد في المستشفى عام 2020 إلى 5483 مولوداً.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «ها نحن نستقبل العام الجديد باحتفالنا بقدوم المواليد الجدد في الساعات الأولى من عام 2021 عام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة ليرتفع عدد المواليد إلى 21607 في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى أمس الجمعة، منهم 11223 مولوداً ذكراً و10384 مولودة أنثى، وكان إجمالي المواليد المواطنين 11548 مولوداً ونفخر بطاقمنا الطبي والتمريضي، الذي يضم أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة الذين يقدمون رعاية فائقة للأمهات والمواليد على مدار الساعة، ونتوقع استقبال 5 مواليد آخرين مع نهاية اليوم».

واستقبلت مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي المولودة الأولى في اليوم الأول للعام الجديد لعائلة أحمد جاسم اليماحي، إماراتي، الساعة 1:11 بعد منتصف الليل وبلغ وزنها 3.5 كجم، وقال والد الطفلة: «إن ولادتها كانت مقررة في 9 يناير، ولكن بمشيئة الله تمت ولادتها خلال الساعات الأولى من العام الجديد والحمد لله تتمتع بصحة جيدة هي ووالدتها، وهي ثاني طفلة لنا وقد أسميناها سلامة وبانتظارها أخيها جاسم، والذي ولد أيضاً في مستشفى دانة الإمارات قبل 3 سنوات».

أما ثاني مواليد العام الجديد في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، فكان لعائلة فلبينية جاي وليزل، وقد ولدت الساعة 3:59 صباحاً ووزنها 3.65، وقال والدها «لا تسعنا الفرحة لقدوم مولودتنا اليوم مع بداية العام الجديد، وذلك بعد 8 سنوات من الانتظار للحمل».

وثالث مواليد العام الجديد في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، فكان عند الساعة 7:44 صباحاً، حيث استقبل المستشفى طفلة لعائلة إماراتية بلغ وزنها 2.92 كغم، وقال والدها محمد فيصل الهاشمي: «حمداً لله على نعمه، رزقنا اليوم بثاني طفلة لنا، وهي ووالدتها في صحة جيدة، ونحمد الله على سلامتهما، وقد أسميناها جوري، وفي انتظارها أختها الكبيرة دانة، وهي أيضاً من مواليد مستشفى دانة الإمارات».

وعند الساعة 7:47 صباحاً من اليوم الأول للعام الجديد، استقبل المستشفى رابع مولود لعائلة سورية، وقال والده حمود الحسين: «رزقنا اليوم بمشيئة الله بطفلنا يوسف، وهو ثاني طفل لنا، حمداً لله على نعمه، وهو ووالدته بصحة جيدة، فرحتنا كبيرة لمجيئه في العام الجديد جعله الله عاماً سعيداً على الجميع».