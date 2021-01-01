بلدية الظفرة تنجز مشروعات متنوعة في المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت بلدية منطقة الظفرة من إنجاز مشروعات متنوعة في مدينة المرفأ لتوفير بنية تحتية متميزة وخدمات ومرافق ترفيهية لسكان المدينة والزوار، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وتوفير أفضل الخدمات لتحقيق سعادة ورضا المجتمع. وتتضمن المشاريع التي تم إنجازها المرحلة الأولى من مشروع شاطئ السباحة الجديد في وقت قياسي وتخطيط منطقة الألعاب، وتشمل عدد 5 مناطق، وذلك بهدف تحقيق السلامة المرورية، وكذلك إنشاء ممر مشاة ثلاثي الأبعاد بهدف السلامة المرورية، كما تم الانتهاء من تأهيل الحواجز الخرسانية بالمدخل الغربي، وإنشاء ممر لأصحاب الهمم وكبار المواطنين – شاطئ المرفأ ومشروع صيانة الكربستون بمختلف الأحواض والشعبيات وتركيب الإنارة على نخيل شاطئ المرفأ. كما انتهت بلدية الظفرة من إنجاز مشروع إنشاء منطقتي لالتفاف جديدتين ومنفصلتين بهدف تحسين السلامة المرورية، وإنجاز مشروع تطوير حديقة المرفأ العامة وإنجاز مشروع استبدال جرانيت كورنيش المرفأ القديم مع تشجير منطقة المجلس الفلاحي الياسي. وكانت البلدية قد انتهت من مشروع مستودع للمواد الغذائية، يتضمن مخزنين رئيسين أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 1.700 متر مربع، بالإضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات.

ويأتي المشروع انطلاقاً من خطة البلدية الرامية إلى توفير مرافق عامة وفق أفضل المواصفات والمعايير وتلبية حاجة السكان في المنطقة. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالبنية التحتية، بما يتوافق مع معايير الأمن والصحة والسلامة، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، إضافة إلى الحفاظ على الأعلاف للثروة الحيوانية في جميع الأوقات.