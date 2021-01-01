«إسعاد شرطة دبي» تجدد انضمام مجموعة فنادق «اتش إم اتش»

دبي (الاتحاد)

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، انضمام مجموعة فنادق «اتش إم اتش» العالمية إلى برنامج الخصومات لديها للعام الثاني على التوالي، وبذلك تستمر العروض والخصومات ضمن الخيارات المتنوعة من الفنادق المقدمة لحاملي بطاقة إسعاد، وأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم خصماً حصرياً بنسبة 20 %على تكلفة النزول في غرف وأجنحة الفنادق والمنتجعات الصحية التابعة لها. ويضم العرض المقدم مجموعة من فنادق «اتش إم اتش» المنتشرة داخل الدولة، وفي بعض الدول العربية، وهي: باهي قصر عجمان، كورال بيتش الشارقة، كورال دبي ديرة، كورال الجبيل، «كورال مسقط، سلطنة عمان» و«كورال الحمرا بيروت، لبنان»، و«كورب عمان الأردن»، و«كيو سويتس إيواء، جدة، وكورال الأحساء، المملكة العربية السعودية»، و «ايواء الخرطوم، السودان». جاء ذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بين لجنة بطاقة إسعاد، وإدارة مجموعة فنادق «اتش إم اتش»، وتوقيعهما على استمارة تقديم العروض التي تضمنت تجديد انضمام المجموعة إلى برنامج الخصومات «إسعاد» وتقديمها العروض المتفق عليها مع استمراريتها لمدة عام كامل آخر قابل للتجديد. ويقدم قطاع الفنادق في لجنة بطاقة إسعاد لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنادق والمطاعم، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع «إسعاد»، أو من خلال التطبيق الذكي الخاص بها.

كما يمكن الاستفادة من عروض الفنادق المقدمة، من خلال زيارة موقع «إسعاد»، والاطلاع على خطوات الحجز باستخدام كود الخصم «ESAAD» مع ضرورة إبراز بطاقة إسعاد لموظف الاستقبال عند الذهاب للفندق.