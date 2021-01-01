شرطة أبوظبي و«صحة» تنفذان دورتين في تحديد هوية ضحايا الكوارث

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي، ممثلة في مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، دورتين في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث الأولى دورة تحديد هوية ضحايا الكوارث لمرحلة ما بعد الوفاة (PM)، والثانية دورة تحديد هوية ضحايا الكوارث لمرحلة المطابقة، وشارك بالدورتين 21 من الأطباء والخبراء والفنيين المختصين، وفنيي مسرح الجريمة، وفنيي المشرحة المركزية (صحة)، وعناصر من الشرطة النسائية.

وشهد حفل التخريج العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات بمجالات التدريب الأمني المتخصص، بما يسهم في رفع مهارات المتدربين، وإلمامهم بأحدث المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية بين شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي لتبادل الخبرات وحصر القدرات لافتاً إلى أن الدورات تهدف إلى صقل مهارات المتدربين علمياً وعملياً، ورفع كفاءتهم وفق أفضل الممارسات ضمن تطبيق المعيار الدولي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بما يواكب التطورات والمستجدات في مجال تحديد هوية الضحايا.