3 أهداف رئيسية لميثاق الأخلاقيات لمهنيي «الرعاية الاجتماعية»

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت دائرة تنمية المجتمع مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية، ضمن ميثاق الممارسة والأخلاقيات المهنية لمهنيي الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، والذي أطلقته الدائرة مؤخراً، ضمن جهودها الهادفة إلى ترخيص المنشآت والمهنيين العاملين في قطاع الرعاية بالإمارة وتنظيم عملها.

وأوضحت الدائرة 3 أهداف رئيسية ضمن ميثاق الممارسة والأخلاقيات المهنية، وتتمثل في حماية حقوق المستفيدين، من خلال إنشاء أساس متين لقواعد السلوك الأخلاقي والمهني، وتحديد واجبات وتنظيم الممارسات المهنية، إضافة إلى توحيد القيم والمبادئ الأساسية لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، بينما يشمل نطاق تغطية الميثاق منشآت الرعاية ومديري المنشآت وموظفي الدعم والمتطوعين والمتدربين في هذه المنشآت والمهنيين المرخصين.

ووفقاً للميثاق، توجد 5 مبادئ وقيم تقود ممارسات الرعاية الاجتماعية، منها النزاهة والأمانة التي تتمثل في الالتزام بالسلوكيات الصحيحة، والشفافية عبر التعامل مع المستفيدين والمقربين منهم وزملاء العمل وأفراد المجتمع، والاحترام عبر احترام حقوق المستفيدين، إضافة إلى المساءلة والتي تتمثل في تحمل مهنيي الرعاية مسؤولية أقواله وأفعاله، والحرص والتعاطف من خلال الاهتمام بالآخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم وبالأخص الفئات الضعيفة.

وأكدت الدائرة وجود معايير يتوجب الالتزام بها خلال أداء المهام المهنية للرعاية الاجتماعية، تتمثل في حماية المستفيدين ورعاية مصالحهم، عبر الالتزام باحترام خصوصية وكرامة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، وإشراك المستفيدين والمقربين منهم في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالدعم، إضافة إلى احترام حريتهم في اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية التي يتلقونها، وجعل حماية مصالح المستفيدين أولوية لدى ممارسة المهنة، وعدم التمييز وتعزيز الاندماج والمساواة، ورفض التصرفات أو السلوكيات التي لا تتوافق مع القيم والمبادئ والمعايير والإبلاغ عنها لإدارة المنشأة أو لدائرة تنمية المجتمع.

النفسية والاجتماعية

ووفقاً للميثاق، شددت دائرة تنمية على أهمية التواصل الفعال عبر مراعاة الاحتياجات العاطفية والنفسية والاجتماعية والبدنية، والتأكد من تقديم المعلومات التي يطلبها المستفيد في الوقت المناسب وبطريقة واضحة ومفهومة، إضافة إلى ضمان تلبية احتياجات التواصل مع المستفيدين بصورة مناسبة، والتزام الصراحة والشفافية فيما يتعلق بأي تغييرات قد تطرأ على الالتزامات مثل شروط الدفع مقابل الحصول على الخدمات.

واشترطت دائرة تنمية المجتمع، استيفاء معايير الترخيص اللازمة لمزاولة المهن الاجتماعية، من خلال الحصول على رخصة مؤقتة صادرة من الدائرة، مع عدم الممارسة إلا تحت إشراف مهني مرخص حاصل على الرخصة المهنية، أو الحصول على رخصة مهنية سارية المفعول صادرة من الدائرة، قبل تقديم أي خدمة من خدمات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين، بينما بموجب الميثاق، فإن المعايير تنطبق على استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتشمل مراعاة الخصوصية والسرية وتعارض المصالح والقدرات والتوثيق والمعرفة اللازمة لتجنب الممارسات غير الأخلاقية عند استخدامها، كما يتم التعامل مع كافة المعلومات، باعتبارها سرية وشخصية وعدم إفشاء أسرار الحالات، التي يتم الاطلاع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.