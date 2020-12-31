صور.. الألعاب النارية تضيء سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الإمارات أمس فعاليات وأنشطة متنوعة، احتفالاً برأس السنة الميلادية 2021، واستقبلت أبوظبي العام الجديد بعروض مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية، وتضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة فعاليات شملت ألعاباً نارية ضخمة وعروضاً خاصة بالليزر، بالإضافة إلى فقرات فنية ومسرحيات للأطفال، وغيرها الكثير من العروض الترفيهية. وضمن سلسلة الفعاليات احتفالاً بالعام الجديد 2021، أقيم عرض للألعاب النارية في «العين سكوير» بمحيط استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك في تمام منتصف ليلة أمس ولمدة 5 دقائق.

كما استقبلت دبي السنة الجديدة بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل، والحفلات الفنية لنخبة من الفنانين المفضلين والمشهورين، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة في رأس الخيمة ومختلف إمارات ومدن الدولة.

وحرص المواطنون والمقيمون على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بخصوص الاحتفالات، وذلك لمواجهة تداعيات «كورونا» والحد من انتشاره.