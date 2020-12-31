«شرطة رأس الخيمة»: جاهزية تامة للاحتفالات

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الاستعدادات النهائية لتنظيم الإجراءات الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية برأس الخيمة، خلال الساعات الأخيرة قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفالات ببدء العام الجديد 2021م، وذلك بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس لجنة الاحتفالات والفعاليات، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط المعنيين.

وأشرف قائد عام شرطة رأس الخيمة، على مركز اتخاذ القرار الميداني «غرفة العمليات المتحركة» مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات الأمنية لمراقبة موقع الاحتفالات، مستمعاً إلى شرحٍ تفصيلي قدمه العميد عبد الله منخس، حول الموقف العام لاستعدادات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بما يضمن تحقيق الجاهزية والاستعداد والاستجابة وتعزيز الأمن والأمان في موقع الاحتفالات برأس الخيمة، وأماكن توزيع الدوريات المرورية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في كافة الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفالات، والنقاط الأمنية، والمستشفيات الميدانية، فضلاً عن رفع الجاهزية والاستعداد للشركاء والدفاع المدني.

وتفقد اللواء علي بن علوان، نظم سير التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في موقع الحدث السنوي الهام، والمرتبطة بغرفة العمليات المتحركة التي تساعد في فرض السيطرة والتحكّم والمراقبة للآليات المتحركة في كافة المداخل والمخارج، كذلك تم التأكد من تفعيل نظام عمل «بصمة الوجه» لكافة مرتادي منطقة الاحتفالات، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر كاميرات المراقبة الحديثة، المزودة بتقنيات متطورة، ليتم توزيعها على جميع المداخل والمخارج الرئيسة في موقع الاحتفالات.