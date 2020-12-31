الإمارات تستقبل السنة الجديدة بعروض مبهرة

شهدت الإمارات العربية المتحدة، احتفالات وعروضا رائعة بمناسبة بدء العام الجديد 2021 حيث نظمت فعاليات في مناطق مختلفة من الدولة.

في أبوظبي، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة تنظيم سلسلة من الفعاليات تشمل عرضين مبهرين للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس، بالشراكة مع شركة "ميرال" لإدارة الأصول.

وفي دبي، شهد "برج خليفة" احتفالات رائعة تخللتها ألعاب نارية. وضمت الاحتفالات مجموعة رائعة من الألعاب النارية والأضواء والليزر وعرض النافورة.

كما شهدت بقية الإمارات احتفالات مماثلة تخللتها عروض ألعاب نارية.