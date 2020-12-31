هنأت بالعام الجديد.. «الشؤون الإسلامية»: إنجازات مشرفة وتجارب فريدة

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021م إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، وكل شعب الإمارات والمقيمين فيها، وإلى العالم أجمع، متمنية أن يجعله الله عام خير وبركة.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي «نعيش بشريات هذا العام وكلنا فخر واعتزاز ودولتنا تسجل إنجازات مشرفة وتجارب فريدة ومبادرات سبّاقة وضعتها ضمن أفضل دول العالم تحضراً و تقدماً وتطوراً وانفتاحاً، تحمل الحب والسلام والأخوة الإنسانية والتعايش وقبول الآخر، تمتد أياديها البيضاء كرماً فياضاً تقدم وتعمر وتبني تغيث وتدعم في الملمات والحوادث والنكبات، مكملة مسيرة إنسانية وحضارية رائعة قامت عليها منذ أسسها القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، مع إخوانه حكّام الإمارات الذين وضعوا لنا منهجاً راسخاً عنوانه الاتحاد والإرادة والأمل والتفاؤل وحسن التخطيط واستثمار الفرص».

ومن ناحيته قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً مباركاً تحفه بشريات الخير والطمأنينة والاستقرار والرخاء، وأن يعود علينا هذا العام وقيادتنا تنعم بالصحة والعافية، وبلادنا ترتقي بثقة وخطى ثابتة في سلم المجد ومدارج العلم والفكر، يتلألأ اسمها في سجل التاريخ رمزاً للتطور والتقدم والازهار ومنارة للسلام والتسامح والاعتدال، ومنصة للقيم والأخوة الإنسانية، ونموذجاً في التحلي بالأخلاقية النبيلة النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا الأصيلة السمحة، ومنبعاً ومنطلقاً لقوافل العطاء الإنساني الذي وضع بصماته في أنحاء الكرة الأرضية».