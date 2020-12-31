تعاون بين أكاديمية سيف بن زايد و«أميركية الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مبنى الأكاديمية الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات يرافقه الدكتور ماريوس باناجيوتيس افثيميوبولوس عميد كلية الأمن والدراسات الدولية بالجامعة.

وتم خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون والشراكة بين الأكاديمية والجامعة الأميركية في الإمارات في المجالات التدريبية والتعليمية.

واطلع الوفد من مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على جهودها في الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي شرطة أبوظبي، عبر توفير التأهيل والتدريبيْن العام والتطبيقي، في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة لافتاً إلى حرصها المستمر على تعزيز التعاون العلمي والتدريبي مع المؤسسات العلمية والشرطية.

وحضر اللقاء العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.