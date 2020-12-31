محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي ظهر اليوم معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الذي سلم سموه رسالة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل توطيد الأواصر الأخوية بين دول وشعوب المجلس.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير خارجية دولة الكويت، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أطراف الحديث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز السلام والاستقرار لدولها وشعوبها من خلال التضامن وتضافر كل الجهود المخلصة في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وآمال وتطلعات قادتها وشعوبها.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول المجلس خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس.

كما استذكر سموه العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت على جميع المستويات، مشيدا سموه بمناقب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي منذ كان "رحمه الله" وزيرا لخارجية دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف سموه: "أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خير خلف لخير سلف ونستبشر وشعب الكويت بسموه خيرا وتفاؤلا لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس ونتمنى له دوام الصحة والسعادة".

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره من الجانب الكويتي .. صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة وناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون الخليجي والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير وبشار علي الدويسان سكرتير أول لشؤون مكتب الوزير.