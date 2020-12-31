صقر غباش يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وثمن معاليه جهود القيادة الرشيدة الاستثنائية في التعامل مع أزمة كورونا منذ اللحظات الأولى، وحرصها على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في توفير اللقاحات، معرباً عن شكره لجهود الفرق الطبية التي تعمل على مدار الساعة لحفظ سلامة وصحة مجتمع الإمارات؛ مواطنين ومقيمين، مشيداً بتجاوب مجتمع الإمارات في التعامل مع الإجراءات الخاصة بهذه الظروف الطارئة.