إنجاز المرحلة الأولى لمشروع السجل الزراعي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أنجزت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المرحلة الأولى من مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته مؤخراً لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في الإمارة.

ورصدت الهيئة بيانات 11793 مزرعة بنسبة نحو 50 في المائة من إجمالي المزارع المستهدفة، والبالغ عددها حوالي 24018 مزرعة في أبوظبي.

وأكدت عائشة النايلي الشامسي مدير إدارة الإحصاء والتحليل في الهيئة أن مشروع السجل الزراعي يسير وفق الجدول الزمني المخطط له منذ الإطلاق في شهر نوفمبر الماضي، حيث كان من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى لجمع البيانات نهاية العام 2020.

وأشارت إلى أن فرق العمل الميداني التابعة للهيئة تعمل على إتمام مرحلة العد الميداني وجمع البيانات اعتماداً على التقنيات الحديثة الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية «GIS» في حين تعمل فرق الدعم الفني والإحصاء والتحليل على تدقيق البيانات وضمان شموليتها واستخراج النتائج الأولية ثم التحليل لاستخلاص مؤشرات إحصائية تساعد على استشراف آفاق القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وبناء التصورات والخطط التي تدعم استدامته وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي.

وأشادت بمستوى استجابة أصحاب المزارع وتجاوبهم مع فرق جمع البيانات التي تزور المزارع لتحديث وجمع بيانات المزارع والملاك، واحتساب الإنتاج المحلي بهدف ربطها مباشرة مع منصة حكومة أبوظبي الرقمية، ومنصة مركز الإحصاء في أبوظبي.