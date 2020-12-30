الطاير يبحث التعاون مع وزير النقل البريطاني

دبي (وام)

عقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بُعد مع معالي كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيرتها في المملكة المتحدة في التنقل الآمن لمستخدمي المواصلات العامة خلال جائحة «كوفيد- 19» إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة، لا سيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل.

وبحث الجانبان التعاون المشترك بين الهيئة والشركات البريطانية، وكذلك المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتأثيرها على قطاع المواصلات العامة والخطوات المستقبلية لاستعادة النشاط، وتعزيز استدامة النقل الجماعي.