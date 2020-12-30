«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن جهوزية مدارسها لاستقبال الطلبة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعداد المدارس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة في مدارس الإمارة الخاصة يوم الأحد الـ 3 من يناير المقبل، ضمن خطتها للفصل الثاني من العام الدراسي 2020/‏‏‏‏‏2021، والتي أتاحت من خلالها فرصة اختيار نظام التعليم وفقاً لاستبيان تم توزيعه من قبل إدارات المدارس على أولياء الأمور.

ولضمان مواصلة المسيرة التعليمية مسارها الطبيعي، فقد حرصت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على منح أولياء الأمور حرية اختيار منظومة التعليم «المباشر»، أو «الهجين»، أو التعليم «عن بعُد» وفقاً للآراء التي أدرجوها في الاستبيان الذي وزع عليهم مؤخراً.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن التجربة التي قدمتها إمارة الشارقة في توفير بيئة تعليمية مواتية في ذروة الجائحة، باتت نموذجاً يحتذى به، لا سيما أنها تخطت حواجز الخوف والتحديات، وعززت من قدراتها على المواصلة، باعتبار التعليم حق لا يمكن المساومة عليه، ما يدعو إلى مزيد من الجهد والعمل والمثابرة في تحويل الجائحة إلى فرص تستدعي استشراف الحلول.

وأضافت: إن اختيار العودة إلى الدراسة وفقاً للحلول التي وضعتها الهيئة، والتي شددت عليها من خلال دليلها الإرشادي، تعكس الحرص على تحدي الأزمة، ومواصلة المنظومة التعليمية لعملها، بما يليق بمكانة إمارة الشارقة، كحاضنة تسخر كافة الأدوات لتطوير مسار العملية التعليمية والارتقاء بها، وفقاً لدراسات وخطط استباقية.

وأوضحت أن «الهيئة» تتابع التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات بشكل دقيق من خلال الزيارات المكثفة لفرق الرقابة والرصد، كما تقوم اللجنة المشتركة لمتابعة وتقييم حالات «كوفيد - 19» في المؤسسات التعليمية والتي تضم أعضاءً من «الهيئة» ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم وجامعة الشارقة بعقد اجتماعات يومية لرصد ومتابعة الحالات الإيجابية في المدارس، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة، وجميع العاملين في تلك المدارس.

بدوره، أوضح علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حرص الهيئة على مشاركة أولياء الأمور مستجدات وتطورات الأوضاع، حيث وزعت استبياناً يتيح لهم فرصة اختيار النظام التعليمي المناسب لأبنائهم، لمواصلة العملية التعليمية بسلاسة، وضمان نجاحها، ضمن بيئة تعليمية تلتزم بمعايير دقيقة، تفرضها التحديات القائمة، رغم وجود اللقاح.وخاطبت الهيئة نحو 117 مدرسة خاصة تتبعها إدارياً، لإبلاغ أولياء الأمور عبر رسائل نصية، وعلى موقعها الإلكتروني، بضرورة انتظام الطلبة الذين اختاروا التعليم المباشر، بحضور صفوفهم المدرسية في الـثالث من يناير المقبل، وانتظام من اختاروا التعليم «عن بُعد» في ذات التاريخ أيضاً.