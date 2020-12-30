جامعة الشارقة تنظم مؤتمراً دولياًً حول «مكافحة المخدرات»

الشارقة (الاتحاد)

تعقد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة مؤتمرها الدولي لهذا العام، افتراضياً، تحت عنوان «مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين، تجارب عملية ومقاربات علمية»، يومي 24 و25 فبراير المقبل. يتناول المؤتمر في دورته لهذا العام محورين، أولهما: مكافحة المخدرات والتشريعات المساندة والثغرات التشريعية، والآليات المحدثة في مكافحة المخدرات، والطرق المحدثة في تأهيل العاملين في المكافحة، وثانيهما: تأهيل المدمنين، ويتناول تجارب المراكز الحكومية والخاصة في تأهيل المدمنين وتجارب الوقاية من العودة إلى الإدمان.