السباق التأهيلي للسلوقي العربي التراثي ينطلق اليوم

الظفرة (الاتحاد)

ينطلق مساء اليوم الخميس السباق التأهيلي لبطولة السلوقي العربي التراثية في مهرجان الظفرة الـ 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وسيقام السباق التأهيلي «سباق التصفيات» في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد لمسافة 2500 متر، حيث ستشمل التصفيات تنظيم 6 إلى 10 أشواط للذكور والإناث من النوعين «الحص - الأريش»، حيث تم تخصيص 10 جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في السباق النهائي، بواقع 5 جوائز لكل فئة.

وتسمح شروط السباق للسلوقي العربي الأصيل وغير المهجن المشاركة في السباق، ويستبعد ما دون ذلك، ويشترط اجتيازه من قبل لجنة التعريف والتحكيم، وأن يكون السلوقي غير المشوه بقطع الأذن الواحدة أو الاثنتين معاً، والخالي من العاهات والإعاقات أو ما شابه ذلك، ويستبعد غير المطابق منها، وألا يقل عمر السلوقي المشارك عن سنة واحدة، والمشاركة مفتوحة للجميع وبما لا يزيد على عدد 4 من السلوقي للمشارك الواحد، ويشترك في السباق السلوقي اللائق بدنياً والخالي من الأمراض ومستوفي التحصينات واللقاحات الطبية، ويستبعد ما دون ذلك، ولا يسمح بمشاركة أنثى السلوقي الحامل أو المرضع منها.

كما يجب أن يحمل السلوقي شريحة إلكترونية تعريفية لإثبات الملكية، ويلغى من السباق وتشطب نتيجة كل سلوقي متعاطٍ للمنشطات غير القانونية، وسوف يتم الفحص مختبرياً ويتم حرمان السلوقي من المشاركة، وكذلك مالكه بحسب ما هو متبع من قوانين ولوائح لمجلس أبوظبي الرياضي، ويمنع أي سلق من المشاركة وتشطب نتيجته في حال اعتداء أي سلق على آخر في السباق، ويتم احتساب نتيجة السلوقي الفائز من انطلاقه من خط البداية وانتهائه عند خط النهاية.