ألعاب نارية لمسافة 4 كيلو مترات في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بعروض ألعاب نارية تمتد لمسافة 4 كيلو مترات من جزيرة المرجان إلى قرية الحمراء لمدة 10 دقائق، ضمن إجراءات احترازية، نظراً للوضع الاستثنائي للعام الحالي، سيقام الاحتفال من دون حضور جماهيري، وتقتصر المشاهدة على نزلاء الفنادق ورواد المطاعم وحاملي التذاكر، بحسب اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة بالإمارة.

وأوضحت اللجنة أن العروض ستضم تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة، وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة بداية العام الجديد. وأكد أهالي ومقيمون في رأس الخيمة أنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية للاحتفال والاستمتاع برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 والتي تحفظ لهم سلامتهم وسلامة من حولهم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على التباعد الجسدي، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.