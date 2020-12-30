الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لاستقبال العام الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزية إداراتها الإقليمية ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال العام الجديد 2021، وذلك من خلال رفع درجة التأهب والاستعداد، وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد قائد عام الدفاع المدني التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية.

وقال اللواء الدكتور جاسم المرزوقي إن أجهزة الدفاع المدني في كافة أنحاء الدولة تحرص على توحيد الجهود الوطنية مع الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، والتقليل من خطورته على الإنسان والممتلكات والأنشطة، وتطبيق قواعد التباعد الجسدي، وتجنب الازدحام والاختلاط، وذلك باتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.