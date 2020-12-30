بلدية دبي تعد خطة نظافة المدينة لما بعد الاحتفالات

دبي (وام)

أعدت بلدية دبي خطة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة في مواقع الاحتفالات والإبقاء على المدينة نظيفة بعدها، وذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للبلدية، والتي تسعى لإدارة متكاملة للنفايات.

وقال خالد محسن مدير إدارة النفايات بالإنابة في البلدية إنه ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية فإن الدائرة أعدت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة والشواطئ العامة، وعدد من المواقع الأخرى بالإمارة، حيث جهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً من 750 عاملاً ومتطوعاً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف أنه ستتم تغطية المواقع المتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً من الجمهور مثل موقع برج خليفة والشواطئ العامة، وعدد كبير من المواقع الأخرى، مثل شارع الرقة وشارع المرقبات وبحيرات القدرة وبحيرات الحب وشارع الجميرا ومنطقة الجداف وقناة دبي المائية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الجمهور، ما يخلف كميات كبيرة من النفايات، وتعمل الدائرة من أجل تنفيذ الخطة المتكاملة لأعمال النظافة في جميع مناطق الاحتفالات بشكل محكم من أجل الانتهاء من عمليات النظافة في وقت قياسي بنفس ليلة الاحتفال.