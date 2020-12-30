أكاديمية سيف بن زايد تبحث التعاون التدريبي مع الهند والصين

أبوظبي (الاتحاد)

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في مكتبه، كلاً على حدة، سونيل كومار السكرتير الأول بالسفارة الهندية لدى الدولة، وزينغ دونغ ضابط ارتباط سفارة جمهورية الصين لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاءين بحث فرص تعزيز التعاون التدريبي المشترك بمجالات العمل الشرطي والأمني بين كل من الأكاديمية والشرطة الهندية والشرطة الصينية. كما تم تبادل الرأي حول أبرز الدراسات الشرطية والأمنية، والتي تستعرض تجارب عملية لتطوير العمل الشرطي والأمني من الواقع وإمكانية ترجمتها والاستفادة منها في تطوير مهارات منتسبي شرطة أبوظبي وإطلاعهم بالمستجدات الأمنية العالمية في مكافحة الجريمة. وحضر اللقاءين العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وعدد من الضباط.